Milan | occhi in casa Lecce per il colpo in difesa

(Di giovedì 4 aprile 2024) Ilsi sta muovendo sul mercato per trovare un`alternativa di livello a Theo Hernandez. Patrick Dorgu, terzino danese classe 2004 del,...

Il Milan potrebbe essere alla ricerca di un difensore nella prossima sessione di Calciomercato . Per Lacroix duello con la Juventus (pianetamilan)

Manuele Baiocchini , giornalista di Sky Sport, ha speso belle parole per Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan (pianetamilan)

Calciomercato Milan , il futuro di Mike Maignan è ancora incerto e intanto c’è un prezzo per il sostituto , che però piace anche in Premier In queste settimane il Milan sta riflettendo sulle mosse da ... (dailymilan)

Milan, occhi su Ederson: può essere lui il rinforzo ideale - Visualizzazioni: 1 Milan, in queste ultime settimane sono stati fatti diversi nomi per il centrocampo. Quelli scritti sono in gran parte confermati, nel senso che interessano, tuttavia ci sarebbe una ...calciostyle

Gazzetta - Più Juve con Dusan - Joshua Zirkzee è l'attaccante-rivelazione della Serie A, nonché probabile uomo-mercato la prossima estate, tra una possibile permanenza a Bologna e le sirene delle big, d'Italia e non solo, tra cui ...tuttojuve

WOLFSBURG - Sfida tra Juventus e Milan per Lacroix - Non c'è solo il Milan su Mexence Lacroix, difensore 23enne del Wolfsburg. Secondo La Gazzetta dello Sport anche la Juventus avrebbe messo gli occhi sul centrale, in scadenza nel 2025 con i tedeschi e ...napolimagazine