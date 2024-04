Milan-Lecce | sciolti i dubbi su Kjaer Ora bisogna capire una cosa

(Di giovedì 4 aprile 2024) Simon, esperto difensore danese, sarà convocato o meno per? Ha già saltato la trasferta di Firenze per qualche acciacco

Simon Kjaer anche nella giornata di ieri ha svolto un lavoro personalizzato per recuperare dal problema muscolare accusato con la Nazionale... (calciomercato)

Il Milan si sta muovendo sul mercato per trovare un`alternativa di livello a Theo Hernandez. Patrick Dorgu, terzino danese classe 2004 del Lecce ,... (calciomercato)

Il Milan può approcciarsi nel modo migliore possibile alla doppia sfida contro la Roma ai quarti di Europa League, la squadra di Pioli è saldamente al secondo posto in campionato grazie al 2-1 sul ... (infobetting)

Capello: "Juve, Roma e Lazio, la corsa Champions passa dai derby" - Per De Rossi e Tudor la sfida dell‘Olimpico peserà tantissimo. Allegri deve affrontare Torino e Fiorentina, due ostacoli difficili. Quasi fatta per il Milan, Bologna in gran forma ...gazzetta

Quanti punti servono all'Inter per conquistare lo scudetto della seconda stella - I 6 turni d’anticipo sarebbero un record assoluto, ma l’Inter per riuscirci deve vincere le prossime due partite e augurarsi dei passi falsi da parte del Milan, che prima del derby incontrerà Lecce a ...ilgiornale

Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 31esima giornata: orari Sky e Dazn - L'Inter capolista farà visita all'Udinese, mentre il Milan ospiterà a San Siro il Lecce. Impegno interno con la Fiorentina per la Juventus di Massimiliano Allegri, Bologna a Frosinone. In calendario ...today