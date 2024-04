Milan | Kjaer vuole esserci contro il Lecce

(Di giovedì 4 aprile 2024) Simonanche nella giornata di ieri ha svolto un lavoro personalizzato per recuperare dal problema muscolare accusato con la Nazionale...

Buona notizia per l’allenatore del Milan , Stefano Pioli . Ecco il rientro di Simon Kjaer e Tommaso Pobega . I due hanno svolto lavoro individuale sul campo La vittoria al Franchi contro la Fiorentina ... (dailymilan)

Il Milan è tornato ad allenarsi dopo lo stop per i due giorni di Pasqua e sul campo si sono visti anche Kjaer e Pobega Il Milan è tornato ad allenarsi dopo lo stop per i due giorni di Pasqua e sul ... (calcionews24)

Milan, Adli e Calabria: rinnovo per due. E Mike che fa I dubbi di Maignan e lo spauracchio Bayern - Ragionamenti di mercato sullo sfondo dell’impegno di sabato contro il Lecce: resta il nodo della sostituzione di Loftus-Cheek, squalificato ...ilgiorno

Milan, il difensore con lo sconto: sarà il sostituto di Kjaer - Il Milan ha individuato il prossimo rinforzo in difesa, per rimpiazzare Simon Kjaer in scadenza di contratto. Ecco la scelta finale.milanlive

Milan, 4 colpi per centrare la seconda stella: la strategia del Club - Tuttosport, parlando del mercato del Milan, è convinto che al Milan bastino quattro colpi di mercato per centrare l’obiettivo scudetto. Il secondo posto, qualora venisse centrato al termine della stag ...calcioblog