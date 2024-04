Milan | Kjaer verso la convocazione contro il Lecce | non ci sarà lo squalificato Loftus-Cheek

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 aprile 2024) Buone notizie per Stefano Pioli, che recupera Simonin vista della partita, in programma sabato 6 aprile alle ore 15 nella cornice di San Siro. Il difensore danese si è infatti allenato con i compagni e, salvo imprevisti, figurerà nell’elenco dei convocati.a disposizione anche Theo Hernandez, al rientro dopo la squalifica, mentre non ciRuben, fermato per un turno. Per quanto riguarda il, invece, proseguono gli allenamenti aello in vista dei prossimi impegni. Nella giornata odierna, i rossoneri hanno iniziato con un’attivazione muscolare in palestra, proseguendo poi il riscaldamento in campo con alcuni esercizi atletici, eseguiti tra gli ostacoli bassi e i coni. Spazio poi ad ...