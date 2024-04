Milan | instancabile Reijnders | c’è un record che sta soffiando a Pulisic

Universal Youth Cup, trionfa l’Ajax ai supplementari con il Milan - Si è concluso il torneo internazionale di calcio under 11 giocato su sei campi differenti della Versilia. Nizza di bronzo ...luccaindiretta

Gyokeres, parla l’ex allenatore: “E’ perfetto per il Milan” - Gyokeres è uno degli obiettivi del Milan del prossimo mercato. Ne ha parlato il suo ex allenatore Savic, consigliandolo vivamente ai rossoneri. Il Milan nel prossimo mercato darà la caccia al prossimo ...calcioblog

Interviste: vai alla sezione - Dalibor Savic ha svezzato il centravanti nel mirino del Milan nelle giovanili del Brommapojkarna, in Svezia: "Non era la stella, in tante cose non era eccezionale ma ha il fisico di Vieri e la butta s ...gazzetta