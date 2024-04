Milan | Compagnoni | “Camarda? Mi lascia un po’ perplesso questa cosa”

Intervenuto a Sky Sport, Maurizio Compagnoni ha parlato del Milan e di Pioli in vista del match di Europa League contro lo Slavia Praga (pianetamilan)

Maurizio Compagnoni , su 'Sky Sport', ha parlato del Milan di Stefano Pioli e delle prospettive per i rossoneri nella stagione 2024-2025 (pianetamilan)

Compagnoni: “Camarda-Milan Perplesso da queste due cose. Forse una leggerezza…” - Maurizio Compagnoni, noto giornalista di Sky Sport, in studio ha parlato anche della questione Camarda. Ecco le sue dichiarazioni su presente e futuro del baby attaccante oggi al Milan. "Mi lascia un ...fcinter1908

Camarda in rottura col Milan Compagnoni: «C’era bisogno di farlo esordire Due cose mi lasciano perplesso» - Il giornalista e telecronista Maurizio Compagnoni è intervenuto sul tema del mancato accordo per il rinnovo di Camarda col Milan Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Maurizio Compagnoni si esprime ...milannews24

SKY - Compagnoni: "Vincenzo Italiano è l'allenatore giusto per un Napoli che deve rifondare" - Maurizio Compagnoni, giornalista e telecronista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport 24 in merito al futuro del Napoli: "Italiano è il nome giusto per la panchina del Napoli Credo che ...napolimagazine