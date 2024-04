Migranti | milizie libiche sparano su nave Ong Mare Jonio durante un soccorso in mare

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 4 aprile 2024) Una motovedetta libica ha sparato sulla– della Ong Mediterranea Saving Humans – mentre questa stava soccorrendo un’imbarcazione in pericolo in acque internazionali: diverse persone sono cadute in acqua e a quel punto sono partite le operazioni per recuperare i naufraghi. A denunciare quanto successo nel pomeriggio di oggi, 4 aprile, è la stessa organizzazione non governativa: "I miliziani libici hanno sparato colpi d'arma da fuoco in acqua e in aria, creando il panico e provocando la caduta in acqua di diverse persone". Si chiede al governo italiano un intervento immediato "per feri comportamenti violenti, pericolosi e criminali della cosiddetta guardia costiera libica". Labatte bandiera italiana.