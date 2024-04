Michele Caglioni accusa Douglas Carolo dell’omicidio di Andrea Bossi | “Il coltello proverà la mia innocenza”

Douglas Carolo e Michele Caglioni sono stati arrestati per l'omicidio di Andrea Bossi a Cairate (Varese). Secondo la Procura di Busto Arsizio, i due avrebbero ucciso l'amico che li aveva scoperti ... (fanpage)

Cairate (Varese), 2 marzo 2024 – Mattinata di interrogatori per Michele Caglioni e Douglas Carolo , i due 20enni ar resta ti mercoledì con l’accusa di Omicidio volontario e rapina nei confronti di ... (ilgiorno)

Il caso di Andrea Bossi ha sconvolto l’opinione pubblica e degli aggiornamenti ne hanno parlato anche nella puntata odierna de La Vita in Diretta. Il ragazzo, apertamente gay, sarebbe infatti stato ... (biccy)

Omicidio nel Varesotto: Caglioni, 'fu Carolo a uccidere' - Ha parlato per oltre tre ore, dalle 15 alle 18.30 di oggi, Michele Caglioni, 20 anni, di Cassano Magnago (Varese) arrestato in concorso con Douglas Carolo, 21 anni di Samarate (Varese), per l'omicidio ...ansa

Omicidio Bossi, Michele Caglioni: «Sono innocente. Douglas Carolo mi ha minacciato dopo averlo visto col coltello nel collo di Andrea» - Il ventunenne accusato dell’omicidio dell’amico, avvenuto lo scorso 27 gennaio, affida la sua verità ad una lettera inviata a La Vita in Diretta «Sono Michele Caglioni Marangon. Sicuramente mi ...leggo

Investito un pedone a Porto Ceresio, in ospedale una 90enne