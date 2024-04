Michela Murgia e i debiti col fisco Il figlio Alessandro Giammei | “Ce ne stiamo occupando Cose normali che restano quando una persona sta male”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Non c’è pace per la scrittrice scomparsa. Il quotidiano La Verità ha segnalato che laavrebbe lasciatosu una casa in Sardegna per 47.399 euro, più interessi passivi da vari tributi non versati in qualità di datore di lavoro della Isolanet, impresa di servizi connessi alla tecnologia informatica. Infine si sono accumulate multe tra gli 80 e i 150 euro. Nel testamento però laavrebbe lasciato disposizioni per risolvere i problemi fiscali lasciati in sospeso. E a confermarlo in una intervista a La Repubblica è intervenuto, docente all’Università di Yale e uno dei “figli d’anima” della: “L’idea cheavesse dei contenziosi o addirittura delle sfide ...