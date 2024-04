Michael Douglas scopre di essere parente di Scarlett Johansson

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di giovedì 4 aprile 2024) Svelare sorprendenti collegamenti genealogici In un episodio di Finding Your Roots, una serie TV che approfondisce gli alberi genealogici delle celebrità,ha fatto un’affascinante scoperta sui suoi antenati. Il conduttore Henry Louis Gates Jr. ha rivelato una connessione inaspettata tra, indicando che condividono un patrimonio genetico comune. Rivelare il DNA condiviso Nonostante le loro diverse apparenze,sono lontani cugini, condividendo “ratti identici con DNA su quattro cromosomi diversi”. Questa sovrapposizione genetica risale alle comunità ebraiche dell’Europa orientale, in particolare al lignaggio materno di. Esplorare i contesti ...