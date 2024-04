Meteo Roma del 04-04-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 aprile 2024)Ben ritrovati all’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo instabile su tutte le regioni concedi nuvolosi e piogge sparse nelle sue Alpi Appennini oltre 1300 1400 metri al pomeriggio inizia a migliorare al nord ovest per lo più invariato altrove con Quota neve rialzo sui 1400-1600 metri in serata e nottata tempo e miglioramento con graduali schiarite e residui fenomeni al nord-est al centro al mattino cieli per lo più nuvolosi su tutte le regioni ma con tempo asciutto piogge in arrivo nelle ore pomeridiane tra Toscana e Umbria in serata e nottata tempo asciutto su tutte le regioni con ampie schiarite addensamenti bassi sul versante tirrenico al sud Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con Cieli regolarmente nuvolosi tra campagna Molise e Puglia settentrionale sereno poco nuvoloso altrove al pomeriggio ancora tempo asciutto con ...