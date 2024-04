Meteo | arriva il caldo del ciclone Narciso | “Aprile come Giugno”

(Di giovedì 4 aprile 2024) Le previsioniper i prossimi giorni del mese diindicano l’arrivo di un’ondata dianomalo. Rispetto ai valori medi del periodo le temperature saranno ben più elevate e ricorderanno il calore che generalmente fa nel corso del mese di. Gli esperti del sito il.it sottolineanosi abbia in queste ore il passaggio di qualche addensamento in più al Nord con la possibilità di veloci piovaschi. Nel complesso però le previsionia breve termine indicano un cielo irregolarmente nuvoloso al Centro e con prevalenza di sole al Sud. Invece all’orizzonte si può intravedere una grande “bolla calda“ anche sul Nord Italia con temperature ben oltre le medie del periodo ovunque. Foto X @MMmarco0, l’Italia nella bolla Sarà ...

