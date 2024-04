Mestre | la coppia sopravvissuta alla tragedia del bus | le urla | lo schianto | il sangue | Avevo Charlotte in braccio | ora è morta

(Di giovedì 4 aprile 2024) “Da quel giorno la nostra vita è cambiata per sempre”. Solo le parole di Maike Annabel Frommherz pronunciate dcasa a Rheinfelden, in Germania, accanto al marito Nico Volkmann, in riferimento al 3 ottobre del 2023, giorno in cui un autobus che trasportava decine di turisti dal centro storico di

Incidente sul cavalcavia di Mestre, morta dopo 6 mesi di agonia una turista spagnola 52enne. Resta ricoverata una bambina di 4 anni - «Vogliamo tornare sul luogo dell'incidente» Non appena Maike si riprenderà, la coppia tornerà a Venezia ... a Charlotte ma anche alle mamme di tutte le vittime della strage di Mestre».leggo

La coppia sopravvissuta alla tragedia del bus di Mestre: «Le urla, lo schianto, il sangue. Avevo Charlotte in braccio, ora lei è morta» - «Da quel giorno la nostra vita è cambiata per sempre». Maike Annabel Frommherz è seduta sul divano di casa a Rheinfelden, in Germania, accanto al marito Nico Volkmann. E «quel giorno» è il 3 ottobre d ...msn