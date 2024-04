Messina | lo showcase di Dargen D’Amico precederà gara 1 della semifinale playoff di Akademia

(Di giovedì 4 aprile 2024) Dopo Rosa Chemical, saràil protagonista del secondo appuntamento di “Sport and Music” , in occasione didi serie A2 femminile di volley traCittà die Talmassons, in programma al “PalaRescifina” domenica 7 aprile, a partire dalle ore 16.00. Rapper, cantautore e produttore,è tra i rappresentanti...

L’invito di coach Bonafede: “Ti aspetto per sostenere Akademia” VIDEO - Domenica la prima gara della semifinale per la promozione in A1. "Non è più una questione di sport, ma di sangue, passione e appartenenza" Messina – Si è conclusa anche la seconda fase del campionato ...tempostretto