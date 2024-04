Messa in sicurezza | tre anni di lavori Ma mancano 20 milioni per il Cesuola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 aprile 2024) Quanto tempo serve per mettersi alle spalle un cataclisma? A Cesena si stimano circa tre: da qui al 2026, appunto tredopo la tragica alluvione del 16 maggio 2023, la maggior parte degli interventi di ricostruzione (e di miglioramento della tutela del territorio) che riguardano le competenze del Comune dovrebbero essere alle spalle. Con l’auspicio che lo stesso si possa dire, magari anche più in fretta, anche se la partita è ancora lunga, per i rimborsi ai privati. Ieri mattina il sindaco Enzo Lattuca, il suo vice Christian Castorri e il dirigente del settorepubblici Andrea Montanari hanno fatto il punto sulla situazione e in particolare sul monte di 57e 367.974 euro che dovranno servire alla ricostruzione, circa 7,5 dei quali corrispondono a interventi già effettuati o in via di ...