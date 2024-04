Mercato moto | marzo chiude a -5 | 2%

Dopo un primo assaggio del mercato Italia no compiuto attraverso l’acquisto di marchi locali come Benelli, Swm e moto Morini, la case moto ciclistiche cinesi si preparano al grande assalto. Non solo ... (panorama)

L’annuncio ufficiale dell’accordo tra Fermin Aldeguer e Ducati dal 2025 (contratto 2+2) ha acceso definitivamente il mercato piloti della MotoGP in vista della prossima stagione, anche se per avere ... (oasport)

Le 50 auto più vendute in Italia nei primi tre mesi dell’anno - Le 50 auto più vendute in Italia con i dati di Marzo 2024, con marca, modello e numero di unità vendute del mese e dell'anno in corso.quotidianomotori

La Mia moto: tutte - Il cuore dell'evento, il Vespa Village nella Piazza del Mercato di Pontedera, darà il via alle attività alle 11 del 18 aprile. Qui, i partecipanti potranno trovare aree di ristoro, stand espositivi e ...gazzetta

eBay: Francesco Faà di Bruno Head of motors eBay per l’Italia - eBay annuncia la nomina di Francesco Faà di Bruno come Head of motors eBay per l’Italia. Già responsabile del settore ...pneusnews