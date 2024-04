Mercato Milan – Lacroix primo obiettivo | e c’è il primo passo importantissimo

(Di giovedì 4 aprile 2024) Maxencesarebbe un nome molto caldo per ile Geoffrey Moncada avrebbe in programma un incontro con il suo agente

Maxence Lacroix sarebbe un nome molto caldo per il Milan e Geoffrey Moncada avrebbe in programma un incontro con il suo agente (pianetamilan)

SKY - Manna firmerà un quinquennale, ma il nuovo mister lo sceglierà ADL - Mancano ancora otto giornate al termine del campionato, ma in casa Napoli il Mercato sembra l'argomento più caldo. Ne ha parlato Francesco Modugno, giornalista di SKY, nel corso di Giochiamo ...areanapoli

Rinascita Napoli, Manna dal cielo per De Laurentiis: il Mercato tra sogni e realtà - Tu mi prendi Giuntoli E io ti rubo Manna. Impossibile non viverla a caldo come una sorta di ripicca quella operata da De Laurentiis nei confronti della ...footballnews24

Milan, il direttore annuncia la cessione: “Un bel profitto” - A margine della 31° giornata di Campionato, è arrivato un importante indizio di Mercato da parte del direttore del club di Serie A. Il Milan di Stefano Pioli è a caccia del quinto successo consecutivo ...spaziomilan