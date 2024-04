Mercato Milan – Lacroix nome caldo | Moncada fissa l’incontro con l’agente

Youssuf Fofana rimarrebbe un obiettivo di Calciomercato per il Milan , anche se in pole position ci sarebbe al momento un altro club (pianetamilan)

Calciomercato Milan , il riscatto di Charles De Ketelaere non è una cosa certa come sembrava: ora L’Atalanta tempo reggia e ci pensa In questa stagione Charles De Ketelaere sembra aver trovato la sua ... (dailymilan)

La Juventus ufficializza l'aumento di capitale: 200 milioni per non svendere la rosa - L'operazione si è resa necessaria per non svendere i pezzi pregiati della rosa e consolidare i conti dopo la mancata partecipazione alla Champions League.areanapoli

Milan, il direttore annuncia la cessione: “Un bel profitto” - A margine della 31° giornata di Campionato, è arrivato un importante indizio di Mercato da parte del direttore del club di Serie A. Il Milan di Stefano Pioli è a caccia del quinto successo consecutivo ...spaziomilan

Bargiggia: "Koopmeiners alla Juve, c'è l'accordo di massima" - L'esperto di Mercato Paolo Bargiggia ha parlato a Tv Play delle possibili mosse in chiave Juve in relazione a rosa e guida tecnica. Queste le sue parole: "Zirkzee alla Juve Credo che il giocatore ...tuttojuve