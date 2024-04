Mentre il resto dell’occidente alza barriere contro il populismo | qui le abbassiamo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 4 aprile 2024) In Germania centrosinistra (o per meglio dire la coalizione «semaforo», formata da socialisti, liberali e verdi) e centrodestra (la Cdu-Csu) si interrogano su come mettere la Corte costituzionale al riparo da un’eventuale vittoria dei nazional-populisti di Afd, per evitare quello che è successo negli Stati Uniti con Donald Trump (e prima, e peggio, in Ungheria con Viktor Orbán). «In molti Paesi del mondo, le corti costituzionali sono sotto forte pressione», scrive Die Zeit nel suo nuovo numero. «Ovunque arrivino al governo, autocrati e populisti cercano di limitare il ruolo delle corti costituzionali e di abolire la separazione dei poteri». Per questo motivo in Germania centrosinistra e centrodestra stanno studiando una riforma costituzionale che vada nella direzione esattamente opposta a quella su cui ci siamo incamminati in Italia. È lo stesso problema che ieri, come gli attenti ...