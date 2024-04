Meloni | «Sono per la conferma del taglio del cuneo in Manovra Il salva-casa di Salvini? Non l' ho letto»

" Meloni e soci votano per salva re la ministra Santanché dalla mozione di sfiducia nonostante pesanti Conte stazioni, fra cui quella per truffa sui fondi Covid che abbiamo stanziato per aiutare imprese ... (quotidiano)

Fisco: Meloni, cittadino non è un suddito e Stato non lo vessa - Se lo stato è percepito come un amico, le persone quando ci sarà da pagare lo faranno". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a "Porta a Porta" su Rai 1.ansa

Governo: Meloni scherza, 'umiliata da pallavoliste, sognavo volley ma per anni in panchina' - Roma, 4 apr. (Adnkronos) - "Oggi Sono stata umiliata, sia per i palleggi in cortile che per le foto" da cui si evinceva "la differenza considerevole di statura. Da ragazza ho tentato di giocare a pall ...lanuovasardegna

Premierato, Meloni dice che il Pd vuole un sistema per cui può governare anche se perde le elezioni - "Vogliono un sistema in cui il Pd riesce a governare anche quando perde le elezioni, in cui il governo si fa nel palazzo, ma questo non è il mio ...fanpage