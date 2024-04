Meloni | «Sono per la conferma del taglio del cuneo Il salva-casa di Salvini? Non l' ho letto Non contraria a elezione diretta del Capo dello Stato»

" Meloni e soci votano per salva re la ministra Santanché dalla mozione di sfiducia nonostante pesanti Conte stazioni, fra cui quella per truffa sui fondi Covid che abbiamo stanziato per aiutare imprese ... (quotidiano)

Meloni: «Sono per la conferma del taglio del cuneo in Manovra. Il salva-casa di Salvini Non l'ho letto» - Sono assolutamente per mantenerlo nella prossima legge di bilancio». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite della puntata di «Porta a porta», in onda questa sera su Rai 1. « Salvini mi accennò ...ilgazzettino

Meloni mette le mani avanti sul cuneo fiscale: "Voglio confermarlo ma c'è il problema Superbonus" - "Ricostruzioni infantili. Di sicuro non Sono disponibile ad alcun accordo con la sinistra". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella registrazione della puntata di 'Porta a porta' ...huffingtonpost

Ue: Meloni, Ecr potrebbe avere candidato per la Commissione - io Sono presidente dei Conservatori europei, e i conservatori potrebbero anche avere un loro candidato alla presidenza della Commissione, questa è una decisione che dobbiamo ancora prendere". Lo ha ...gazzettadiparma