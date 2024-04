Meloni si smarca da von der Leyen | «Potremmo indicare un altro candidato alla guida dell’Ue» Il condono di Salvini? «Non ne so nulla»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 4 aprile 2024) Europee 2024, taglio del cuneo contributivo, norma salva-casa. Sono solo alcuni degli argomenti trattati dpremier Giorgia, ospite di Bruno Vespa nella puntata di Porta a Porta in onda questa sera. A pochi mesi dalle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, che si svolgeranno in Italia l’8 e il 9 giugno 2024,ha detto per la prima volta che i conservatori Ue (Ecr) di cui è«potrebbero avere un loropresidenza della Commissione europea». Potrebbe quindi andare in soffitta il paventato (ma mai ufficialmente annunciato) sostegno die del governo italiano a un bis di Ursula von der. «Quando ho dovuto criticare la Commissione europea non mi sono fatta problemi – afferma ...