Meloni palleggia con campionesse volley a Palazzo Chigi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 4 aprile 2024) Roma, 4 apr. (askanews) – Qualche palleggio nel cortile dicon ledi pallavolo per la presidente del Consiglio Giorgia. La premier, grande appassionata di questo sport, ha incontrato questa mattina una rappresentanza delle quattro squadre difemminile protagoniste delle coppe europee di quest’anno: Imoco Conegliano, Allianz VeroMilano, Reale Mutua Fenera Chieri e Igor Gorgonzola Novara. Al termine della piccola cerimonia,si è cimentata in qualche colpo di bagher con le giocatrici Kaja Grobelna, Ofelia Malinov, Joanna Wolosz, Monica De Gennaro, Myriam Sylla e Paola Egonu, Cristina Chirichella e Anna Danesi. La premier ha ricevuto in dono – tra le altre cose – dei palloni autografati e ha regalato alle ...