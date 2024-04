Meloni | non ho letto norma salva-case

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 4 aprile 2024) 20.26 "Non si può dire che abbiamo favorito gli autonomi rispetto ai lavoratori dipendenti, a cui abbiamo dedicato il taglio del cuneo contributivo, che vale cento euro al mese in busta paga". Lo dice la premier Giorgia, ospite di Vespa su Rai1. Sulle misure "-casa": "Non holadi Salvini, se riguarda piccole difformità parliamone". Sulla Sanità: "Stiamo facendo il massimo possibile, non si può sostenere la tesi che abbiamo tagliato".