Meloni | “Doveroso inviare la commissione d’accesso al Comune di Bari La sinistra non ha più diritti degli altri”

(Di giovedì 4 aprile 2024) Tiene a precisare che lei non avrebbe “politicizzato la questione” ma sottolinea che l’invio della, che deciderà sull’eventuale scioglimento delper infiltrazioni mafiose, “è stata doverosa“. Giorgiainsiste definendo le accuse rivolte al ministro Piantedosi “vergognose” e rivolgendosi ai partiti di opposizione attacca: “Lache ha piùnon mi ha mai convinto“. Sono le dichiarazioni della presidente del Consiglio nel corso della registrazione della puntata di Porta a porta, in onda giovedì sera su Rai1. Un intervento che arriva a poche ore dalle 10 misure cautelari nell’ambito dell’inchiesta su una presunta compravendita di voti in Puglia che vede 72 persone ...

Premierato, Meloni dice che il Pd vuole un sistema per cui può governare anche se perde le elezioni - "Vogliono un sistema in cui il Pd riesce a governare anche quando perde le elezioni, in cui il governo si fa nel palazzo, ma questo non è il mio ...fanpage

Porro molesta pure i morti per difendere il condono della Meloni - Finalmente Nicola Porro ha ammesso che quello della Meloni e un condono. Ovviamente ci spiega anche che sarebbe Doveroso premiare chi evasori che hanno rubato in virtù del loro odio verso Michela Murg ...gayburg

Le squadre femminili ricevute a Palazzo Chigi - La premier Giorgia Meloni, insieme al Ministro Andrea Abodi, ha voluto tributare di persona il Doveroso riconoscimento alle formazioni italiane che hanno tronfato nelle Coppe Europee ...corrieredellosport