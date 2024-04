Meloni a Porta a Porta | “Su Ilaria Salis ci siamo fatti sentire | ma do you know stato di diritto?”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 4 aprile 2024) “Su di me vedere le manette quandoentra al processo ha impattato, perché nonabituati, ma non è che quello è un trattamento che l’Ungheria ha riservato a, è quello che usa con tutti. Poi ci, ma non può un governo intervenire sulla magistratura, c’è unodie anche lì c’è l’autonomia della magistratura. Il governo può occuparsi di garantire un trattamento adeguato per il proprio connazionale ed è quello di cui ho parlato con Viktor Orban, e poi si può intervenire dopo che la sentenza passa in giudicato, come è accaduto con Chico Forti e Patrick Zaki”. Così la premier Giorgia, ospite di ‘a ...