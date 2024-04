Meli promuove la fase difensiva | La Recanatese ora è più solida

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Undici rigori contro, appena due a favore: se non è record, poco ci manca ed anche questo è un fattore che sta contribuendo in modo notevole alle sofferenze della. A Pineto, come già in altre occasioni, vedi Perugia in casa, ci ha pensato il portiere Gabriela togliere le castagne del fuoco respingendo il penalty calciato da Volpicelli, per la verità in modo non impeccabile: "assieme al nostro preparatore e a Mascolo ci ritagliamo sempre uno spazio per studiare i rigoristi avversari per cui la scelta di tuffarmi alla mia sinistra è stata ponderata. Poi, è chiaro, che in circostanze del genere conta, e non poco, anche un pizzico di buona sorte". Abbiamo rimarcato come, per certi aspetti, c’è stata un’inversione di tendenza: si soffre ma, spesso, si regge. "Credo però che queste considerazioni sulla compattezza, peraltro giuste, non ...