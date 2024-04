Mediocredito Centrale | 100 mln alle PMI per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori

(Di giovedì 4 aprile 2024) Nasce “per NOI”, il nuovo credito del Gruppodedicatopiccole e medie imprese che vogliono investire per migliorare sempre di più ladeie lasui luoghi di lavoro. Il Gruppo, tramite BdM Banca e Cassa di Risparmio di Orvieto, “intende stimolare, attraverso finanziamenti a condizioni agevolate – si legge in una nota -, la realizzazione di investimenti finalizzati al miglioramento della, alla prevenzione e allasui luoghi di lavoro, tra i quali programmi di formazione, acquisto e/o aggiornamento di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, manutenzione e certificazioni. Il Gruppo ha stanziato un ...

