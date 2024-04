“Mattino 5” | delirio dell’inviato in diretta | Federica Panicucci costretta ad intervenire

(Di giovedì 4 aprile 2024) Programmi tv. “Pomeriggio 5”,durante ladi questa mattina, giovedì 4 aprile 2024., conduttrice della nota trasmissione Mediaset, è dovutadurante un collegamento con un suo inviato. Scopriamo insieme cosa è successo e maggiori dettagli su questa vicenda.Leggi anche: “Lol 4”, al via la nuova stagione: pesce d’Aprile per Fedez, cosa è successo Leggi anche: Antonella Di Massa, mistero risolto ina “Chi l’ha visto”: cosa hanno scoperto5,in studio durante la5,ha dedicato gran parte del tempo del suo rotocalco mattutino, in onda sull’ammiraglia Mediaset, al ...

PRIMA PAGINA - Il Mattino: “Kvara in dubbio per l’Atalanta, avanza Raspadori” - Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio in prima pagina alle ultime sulle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia verso l’Atalanta ...tuttonapoli

delirio Georgia: così festeggiano Kvaratskhelia e compagni dopo il pass per l'Europeo - La nazionale georgiana in festa. Per la prima volta nella sua storia, la squadra che come commissario tecnico ha il francese Willy Sagnol ha staccato.tuttomercatoweb

Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana - CINEMA/1 Al cine-teatro Don Bosco, a Caserta, martedì per il Cineforum di Caserta Film Lab arriva “Patagonia”, l’esordio ...msn