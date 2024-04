Matteo Salvini “dimentica” l’accordo mai sciolto con il partito di Putin | «Io sto con l’Ucraina E sono antifascista»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 4 aprile 2024) «Avevo stima difino all’invasione del? Sì, come ce l’avevano Prodi, Berlusconi, Renzi e tutti i capi di governo che sisucceduti. Ma iol’ho visto una sola volta in vita mia. Io ci avevo fatto un accordo culturale. Nel momento in cui scateni una guerra passi dalla parte del torto, punto. Non c’è niente da disdire, perché non c’è niente in essere». Dopo che la Camera ha respinto la mozione di sfiducia nei suoi confronti, il ministro delle Infrastrutture e vicepremierrilascia una lunga intervista a Libero per difendersi sulcon Russia Unita. Nella quale dice che lui sta cone che non si sente di destra. Anche se il patto siglato nel 2007 in realtà prevedeva di «scambiarsi informazioni su temi ...