(Di giovedì 4 aprile 2024) "C'è apprezzamento per quanto viene fatto, state lavorando per il futuro. Si tratta di iniziative davvero preziose che sono un investimento per il futuro delle nuove generazioni. Un apprezzamento va anche all'Eni". E' bene che "si presti attenzione alnel Paese dove si". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio, visitando una scuola ad Abidjan nell'ambito di un progetto di cozione.

Scrivere al presidente della Repubblica e ricevere come risposta in 24 ore una telefonata direttamente da Sergio Mattarella è stata la piacevole sorpresa di Pasqua per Ilaria Salis , al termine... (ilmattino)

Mattarella, grazie a Eni che opera per il sociale - Giornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro!giornaledibrescia

Mattarella in Costa d’Avorio: “Abbiamo una grande collaborazione nel settore energetico” - Mattarella è ancora in visita ufficiale in Costa d’Avorio. Successivamente si recherà sempre in visita ufficiale in Congo ...361magazine

Mattarella: "Costa d'Avorio protagonista nell'energia in Africa grazie a giacimenti Eni" - (Agenzia Vista) Nel corso della sua visita in Costa d’Avorio, ad Abidjan, il presidente della Repubblica Mattarella ha visitato gli impianti Eni presenti sul territorio, intervenendo in conferenza ...stream24.ilsole24ore