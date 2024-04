Mattarella | Da Eni grande messaggio attenzione sociale

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 4 aprile 2024) AGI - "Desidero esprimere un apprezzamento all'Eni per l'impegno in queste iniziative, non soltanto perché si tratta di iniziative preziose, ma anche perché lancia undi come dal mondo dell'economia, da un settore cosi' trainante come quello dell' approvvigionamento energetico, si prestaai risvolti sociali nel Paese in cui si opera. Questo è un". Lo ha affermato il presidente della Repubblica Sergionel suo intervento durante la visita alla scuola Canal Vridi, progetto Avsi, realizzato con Eni.