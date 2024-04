Mattarella | ‘attenzione a risvolti sociali tra veri fini attività economica’**

(Di giovedì 4 aprile 2024) Canal Vridi, 4 apr. (Adnkronos) – Da Eni arriva “un grande messaggio suidell’economica”, perché “da un settore cosi’ trainante come quello dell’approvvigionamento energetico presta attenzione ai, alla vita sociale del Paese in cui si opera”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine della visita al complesso scolastico di Canal Vridi, in Costa d’Avorio, ristrutturato da Avsi ed Eni, nell’ambito di un piano nazionale governativo di consolidamento delle istituzioni scolastiche. L'articolo CalcioWeb.

Mattarella ad Abidjan, 'Grazie a Eni che opera per il sociale' - "C'è apprezzamento per quanto viene fatto, state lavorando per il futuro. Si tratta di iniziative davvero preziose che sono un investimento per il futuro delle nuove generazioni. Un apprezzamento va a ...ansa

Mattarella, grazie a Eni che opera per il sociale - "C'è apprezzamento per quanto viene fatto, state lavorando per il futuro. Si tratta di iniziative davvero preziose che sono un investimento per il futuro delle nuove generazioni. Un apprezzamento va a ...ansa

Mattarella in Costa d’Avorio, focus sull’emergenza educativa - Si è chinato a ricevere i doni dei bambini, li ha esortati, ha visitato le aule e il campo sportivo della loro scuola riabilitata: nella sua tappa al plesso scolastico di Vridi Canal, ad Abidjan, il p ...ilsole24ore