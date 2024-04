Matrix | Warner Bros annuncia un quinto capitolo | Drew Goddard alla regia

(Di giovedì 4 aprile 2024) La storica saga di, che ha segnato gli anni ’90 e i primi anni del 2000, si appresta a un ritorno inaspettato. La notizia è recente: lahato ufficialmente l’arrivo di un. Al timone di questa nuova avventura troveremo, già candidato all’Oscar per la sceneggiatura di The Martian. Un cambioche non mancherà di attirare curiosità e domande. Ma un mistero aleggia ancora: quale sarà la trama del prossimo film e come si ricollegherà ai precedenti? Una domanda che solo il tempo potrà rispondere. Annuncio ufficiale del prossimo sequel diConsiderata finita dopo la trilogia che ha debuttato tra il 1999 e il 2003, la saga ...

back in the Matrix - Ne ha dato annuncio il President of Production di Warner Bros., Jesse Ehrman. Dovrebbe essere il primo capitolo della saga non diretto da una delle sorelle Wachowski ...rollingstone

Warner Bros ha messo in lavorazione ‘Matrix 5’, il regista sarà Drew Goddard - Prepariamoci a entrare di nuovo nel Matrix. Dopo voci, desideri, e tanta nostalgia, sembra tutto vero: il quinto capitolo della saga di Lilly e Lana Wachowski arriverà, e, come le puntate precedenti, ...rollingstone

New ‘Matrix’ Movie in the Works With Drew Goddard Writing, Directing - The filmmaker approached Warner Bros. with a new idea to extend the franchise, known for its pioneering visual effects.hollywoodreporter