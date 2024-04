Mastoidite nei bambini | tutto sull’infezione che gonfia la zona dietro l’orecchio

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di giovedì 4 aprile 2024) Tra le complicanze più comuni (rara ma in preoccupante aumento) dell’otite media acuta c’è la. Una malattia, spiega questo studio pubblicato su Acta Biomedica, che interessa prevalentementemolto piccoli con un decorso clinico grave che in alcuni casi può provocare complicanze anche gravi. Scopriamo di cosa si tratta, come si manifesta e quali sono le soluzioni terapeutiche disponibili. Cos’è la? L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù definisce lacome l’infezione suppurativa a carico della mastoide, ovvero la parte di osso temporale che si trova subitoil padiglione auricolare. Nella maggior parte dei casi è la conseguenza di un’otite media acuta purulenta non trattata. Come riportato dal Cleveland Clinic, esistono due forme di: ...