Massese Voglia di riscatto Nel mirino il Montespertoli

(Di giovedì 4 aprile 2024) Matteo Zavatto continua nel suo percorso di lavoro differenziato che dovrebbe portarlo a tornare arruolabile domenica nel delicato match interno contro il. Il recupero del centrale spezzino diventa fondamentale per ridare esperienza ad una difesa che sarà orfana dell’altro “vecchio“ Terigi, squalificato per un turno per somma di ammonizioni. Con Zavatto dietro ci sarà di nuovo anche Del Pecchia e il tecnico Davide Del Nero potrà, quindi, proporre quella difesa a tre che è stata il marchio di fabbrica della rimonta bianconera. Ha ripreso a fare qualcosa sul campo anche Salif Sidibe ma è prematuro uno suo reintegro in gruppo. Purtroppo c’è da registrare l’ennesima tegola per Andrea Vignali che ha accusato una nuova infiammazione al tallone. A questo punto la sfortunata stagione del capitano dellapotrebbe ritenersi conclusa così ...

