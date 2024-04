Maria Elena Boschi | perché è tornata al centro dell’attenzione

(Di giovedì 4 aprile 2024) È un periodo di grande lavoro, per, impegnata nella campagna per le elezioni europee ealper le sue posizioni nette sulla presenza dei giornalisti all’interno dei talk elettorali. La deputata di Italia Viva ha richiesto a gran voce il rispetto della par condicio con un emendamento al regolamento sulla Vigilanza da applicare in televisione e soprattutto in Rai, dove ha preteso una regolamentazione degli opinionisti. L’iniziativa ha fatto discutere moltissimo tanto da smuovere persino l’Agcom, che frena sulla possibilità di escludere queste figure dai confronti che precedono il ritorno alle urne.tutti parlano di“È evidente che i commentatori ...

"Posso darvi un bacino?" e altre domande che non dovresti mai fare a una persona con disabilità (e non dovrebbero neanche venirti in mente).Continua a leggere (fanpage)

Par condicio giornalisti, Renzi: “Serve norma. Travaglio schierato e pregiudicato” - (LaPresse) “Maria Elena Boschi ha ragione a dire che ci sono giornalisti schierati. Per me Marco Travaglio è un giornalista schierato.stream24.ilsole24ore

Rai, rischia di saltare il duello tv Meloni-Schlein con la nuova par condicio - I parametri Agcom per "pesare" la visibilità dei politici. I dubbi di Viale Mazzini e non solo, tutte le emittenti televisive sono in subbuglio ...affaritaliani

Boschi: “Par condicio anche per i giornalisti in Rai, influenzano l’opinione pubblica” - E allora perché non farlo in modo trasparente e regolamentato almeno in periodo di par condicio». Così la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi spiega la ragione della sua proposta di allargare ...laprovinciapavese.gelocal