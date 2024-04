Marco Bizzarri investe nel marchio Elisabetta Franchi | sarà presidente della maison

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Bologna, 4 aprile 2024 – Tornano le sfide per, il grande manager exe Ceo di Gucci che ha lasciato nel luglio 2023 dopo anni e anni di incredibili successi e decisioni apicali che hanno fatto parlare il mondo per genio e invidia. Oraannuncia la sua prossima nomina adel Consiglio di Amministrazione di, azienda nella quale investirà personalmente, attraverso la sua holding di famiglia Nessifashion. L'investimento inrappresenterà una quota che potrà salire fino al 23% dell'azienda. Con la holding, il manager investirà, inoltre, in aziende che operano nel settoremoda e del lusso, sia in Italia che all'estero. Una decisione attesa ...