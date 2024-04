Marco Bizzarri investe in Elisabetta Franchi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) L'ex ad di Gucciannuncia, in una nota, la sua prossima nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione di, azienda nella quale investirà personalmente, attraverso la sua holding di famiglia Nessifashion. L'investimento inrappresenterà una quota che potrà salire fino al 23% dell'azienda. Attraverso la holding Nessifashion, il manager investirà, inoltre, in aziende che operano nel settore della moda e del lusso, sia in Italia che all'estero. "Questo nuovo capitolo della mia vita professionale - afferma- sarà focalizzato sugli investimenti in aziende e in risorse umane di valore. È per me un grande privilegio poter lavorare al fianco di persone appassionate con le quali creare sinergie proficue ". ...