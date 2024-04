Mantovani | Subito risorse L' Italia non diventi un Paese per ricchi

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il governo Meloni non può più ignorare un problema che ogni anno si ingigantisce sempre di più, quello relativo alla Sanità pubblica sempre più allo sbando. La lettera aperta scritta da 14 scienziati di fama mondiale costringe l'esecutivo ad un intervento. Il premio Nobel Giorgio Parisi ha detto, convintamente, di sì. Poi sono arrivate le firme degli altri. "Avremmo potuto raccogliere moltissime adesioni, a centinaia, ma abbiamo preferito contenere i tempi e rendere pubblico il nostro pensiero più rapidamente possibile perché sono temi urgenti", spiega a Repubblica Ottavio Davini, radiologo già direttore sanitario delle Molinette, che ha steso la prima versione dell’appello intitolato "Non possiamo fare a meno del servizio sanitario pubblico". In 14 hanno deciso di sottoscrivere la pagina di sintesi e le quattro di argomentazione estesa, con tanto di note. Tra i ...