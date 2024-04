Manna al Napoli | Giuntoli prova lo sgarbo | vuole soffiare due collaboratori di De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 4 aprile 2024) Cristiano, football director juventino, che fino a pochi giorni fa lavorava con Giovanni, prossimo ds azzurro, è pronto a ricomporre il gruppo di lavoro che ha portato lo scudetto sotto l’ombra del Vesuvio. La rivoluzione in casaè partita. Il presidente Aurelio De, dopo aver digerito la pesate sconfitta rimediata dai suoi ragazzi nell’ultimo turno di Serie A in casa contro l’Atalanta per 0-3, ha deciso di portare nel capoluogo campano il ds Giovanni. Il classe 1988, nato a Vallo della Lucania, è entrato a far parte della Juventus nel luglio del 2019, come responsabile della Primavera, prima di assumere il ruolo di direttore sportivo della formazione Under 23 nel 2020. Nella prossima estate avrà il compito di rifondare il, insieme al patron ...