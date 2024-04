Manna al lavoro per il Napoli Ha già il suo pupillo | è Matias Soulé Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 4 aprile 2024) Fino a qualche giorno fa Cristiano Giuntoli e Giovannihanno lavorato fianco a fianco per ridisegnare la Juve, poi è arrivata la telefonata del presidente De Laurentiis e le carte in tavola sono cambiate. Il nuovo ds arriverà asolo a fine campionato, ma è chiaro che già comincerà a studiare le mosse per il prossimo mercato0. Giuntoli edunque si dovranno sfidare, scrive oggi il Corriere dello Sport su alcuni nomi, primo tra tutti Georgiy Sudakov, Duello Giuntoli-“Per lui, beh, sara? un duello scontato: il, secondo quanto svelato dal giocatore in persona prima dei playoff per andare all’Europeo, e? stato il club che piu? di ogni altro s’e? mosso concretamente, arrivando a proporre allo Shakhtar 40 milioni: la risposta da Donetsk e? stata picche, non sono bastati. Ma ...