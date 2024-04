Maneskin | perché le voci di scioglimento suonano stonate

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 4 aprile 2024) Fatto salvo che le dinamiche interne ad una band sono sempre qualcosa di complesso e imponderabile, leche da qualche mese girano riguardo a un possibiledeisembrano a tutt'oggi infondate e prive di qualsiasi riscontro ufficiale. Ma si sa, sui social nel web basta uno spiffero per creare un caso che non esiste. Tutto nasce da una dichiarazione del frontman della band, Damiano: "no? Penso che potrebbe essere sia una cosa molto sana sia una cosa molto distruttiva. L’unica cosa che conta è come la affronti con la band" ha detto durante un'intervista al podcast americano The Allison Hagendorf Show. "Vorrei che un giorno facessimo tutti qualcosa da soli per un anno, per poi tornare insieme con nuove idee, nuovi stimoli. Penso che nell’arte sia indispensabile provare cose nuove, senza ...