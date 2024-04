Mandragora e Parisi protagonisti | vittoria e fiducia per la Fiorentina

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il match winner della gara, Rolando, ha preso la parola a fine gara: "E’ una grande gioia questo gol, ne avevo bisogno ed è unache ci dà. Il primo round è andato. Il gol più bello della carriera? No, assolutamente è un gol pesante ed è molto bello, forse uno dei più belli. Volevamo fare più gol, ma abbiamo fatto una prova di carattere. Ci portiamo a casa un buon risultato". Il chiodo fisso è uno solo, quello del trofeo. "E’ quello che vogliamo. C’è da ballare e noi balliamo. In partite così, lanon ha mai peccato a livello di prestazioni". Parola poi anche a Fabiano. "C’è un po’ di rammarico perché potevamo segnare molti più gol, ma resta comunque una grandissima partita. Ci teniamo questa prestazione. In questi due mesi ho sofferto tantissimo perché io ...

Bella la Viola di Coppa ma il margine per il ritorno è strettino - Quel polpastrello che ha deviato di un soffio, miracolosamente, il gran colpo di testa di Nico Gonzalez su pennellata di Parisi. Punto secondo ... Ci ha provato tante volte, Mandragora, in tutta la ...nove.firenze

Coppa Italia, sorride la Fiorentina: un euro gol di Mandragora stende l'Atalanta - Nella gara di andata della seconda semifinale della manifestazione tricolore, la compagine di Italiano supera la "Dea" grazie allo spettacolare colpo balistico messo a segno dal centrocampista ...gazzettadelsud

Fiorentina, le pagelle di CM: Mandragora da meraviglia, Belotti non segna ma è un leone - Terracciano 6: 70 minuti buoni da spettatore non pagante. Scalda i guantoni in un paio di occasioni nel finale Kayode 6: corre come un dannato a destra andando sp.calciomercato