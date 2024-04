Maltratta e costringe fidanzata a interrompere gravidanza | Arrestato

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 aprile 2024) Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia di Stato del X Distretto Lido di Roma hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere nei confronti di un 29enne, di origini sudamericane, gravemente indiziato del reato dimenti aggravati e di interruzione dinon consensuale. Nello specifico i poliziotti, nella mattinata dello scorso 22 febbraio, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti sul Lungomare Paolo Toscanelli per una segnalazione di una donna che scappava dal fidanzato che la stava picchiando. Gli operatori, giunti sul luogo della segnalazione, hanno identificato la vittima ancora nelle vicinanze, la quale ha raccontato che era fuggita dalle violenze del suo fidanzato; in quel frangente gli agenti hanno allertato personale del 118 per ...