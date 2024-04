Maltempo alle spalle | sarà un weekend di sole e caldo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 4 aprile 2024) Dopo il debole peggioramento della giornata di ieri, fino a questo fine settimana avremo giornate con tempo più stabile e. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro meteo Lombardo. Giovedì 4 aprile 2024Tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutti i settori cielo variabilmente nuvoloso. Nelle ore pomeridiane sui rilievi possibilità di qualche locale piovasco/rovescio; in pianura tempo asciutto.Temperature: Minime comprese tra 7 e 10°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 16 e 20°C.Venti: In pianura deboli/moderati da sud-ovest, in quota deboli/moderati da sud-ovest. Venerdì 5 aprile 2024Tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutti i settori tempoggiato col transito di qualche velatura.Temperature: Minime comprese tra 8 e 10°C con valori maggiori nelle ...