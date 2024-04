Mal-aria lombarda | in tre mesi esaurite le giornate-bonus per il Pm10

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 4 aprile 2024) Anche nel 2024 in Lombardia tira una brutta. A certificarlo, alla conclusione del primo trimestre del 2024, i dati forniti da Arpa Lombardia sui livelli di particolato sottile () misurato dalle centraline dei capoluoghi di provincia, che forniscono un quadro impietoso della qualità dell’respirata dai cittadini lombardi. Tra gennaio e marzo la concentrazione media dimisurata in 6 capoluoghi su 10 è risultata eccedente il valore soglia (40 mg/mc) indicato dalla norma europea come media annua. L’peggiore si è registrata, nell’ordine, a: Monza, Cremona, Brescia, Mantova, Lodi e Milano. Situazione appena migliore solo a Bergamo e Pavia, mentre le città che se la passano un po’ meglio sono quelle pedemontane, di Como, Varese, Sondrio e Lecco. In ogni caso, nessuna di queste città ha ...