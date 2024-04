Maduro | repressione e rivoluzione

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 4 aprile 2024) In Venezuela, il presidente «chavista» Nicolássta smontando un pezzo dopo l’altro la democrazia. In vista delle elezioni presidenziali del 28 luglio incarcera i membri dell’opposizione politica e l’avversaria principale non ha libertà di parola. Intanto, il Paese è allo stremo e i suoi abitanti fuggono. La speranza è durata poco. La Conferenza episcopale del Venezuela aveva chiesto di svolgere elezioni «eque», invece nel Paese latinomericano la situazione è peggiore che mai: in vista delle presidenziali del 28 luglio la dittatura di Nicolásha intensificato lacontro le opposizioni. Tutto mentre la popolazione è allo stremo. Attualmente in Venezuela ci sono 300 prigionieri politici, gli ultimi 15 del partito politico Vente Venezuela di María Corina Machado, la leader dell’opposizione che lo scorso 22 ottobre ...