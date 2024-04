(Di giovedì 4 aprile 2024) Arezzo, 4 aprile 2024 – Mercoledì 10 aprile, alle 18, la Sala Soci del Centro*Arezzo Coop.fi di viale Amendola, ad Arezzo, ospita ladi “didi” (Aska Edizioni). Il volume sarà raccontato dal suo curatore Matteo Scarpelli, con l’introduzione di Cristiano Rossi, dirigente scolastico dell’I.C. “Levi Montalcini” di Lucignano. L’iniziativa, promossa da Coop.fi sezione Soci Arezzo in collaborazione con la Biblioteca Città di Arezzo, è insenel calendario di “Pomeriggi in BiblioCoop”, ciclo di incontri dedicati all’editoria toscana. L’ingresso è libero e gratuito. IL LIBRO Due vite, quelle die Licio, caratterizzate da drammi profondi, spinte da ideali e sentimenti puri, ...

“Madre di partigiano”, la presentazione del diario di Rita Nencetti - Nilde Jotti, nella prefazione della prima edizione, definì il libro “un autentico testamento di coscienza civile, di forza d’animo, di ricchezza e di umanità” ...lanazione

Ranieri da Mosto, i 100 anni del patrizio veneto: «Io partigiano finito nella Lega Nord» - VENEZIA - È stato partigiano del Partito d'Azione, quindi uno dei primi aderenti della Lega Nord a Venezia; per oltre trent'anni giornalista della sede Rai del Veneto; autore ...ilgazzettino

Il partigiano Emilio Bacio Capuzzo, il destino in quel nome (Laura Tussi) - Il partigiano Emilio Bacio Capuzzo ci ha lasciato nel 2017, anno del Premio Nobel per la pace a Ican per il disarmo nucleare universale. Con Laura Tussi e Fabrizio Cracolici il partigiano deportato Em ...farodiroma