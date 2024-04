Maddaloni | la storia del vino al Museo Civico

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 4 aprile 2024). Un volo pindarico alla scoperta delladel. Si potrebbero riassumere in questo modo i due prossimi eventi organizzati e promossi dall’Istituzionedi, su impulso dell’assessorato alla Cultura del Comune, guidato dalla dott.ssa Caterina Ventrone. Il primo appuntamento, intitolato “La Taverna del Trivice”, sarà un convegno previsto per venerdì 5 aprile alle ore 18:00 nella Sala Polivalente della struttura sita in via N. Bixio. L’evento, così come quello successivo che si svolgerà il 19 aprile, rientrano nel Programma Poc Regione Campania “Campania Felix e la cultura del Convivium 2023”. Ad aprire la rassegna saranno i saluti istituzionali del sindaco Andrea De Filippo e dell’assessore alla Cultura Caterina Ventrone. ...